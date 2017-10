Shinzo Abe gjenvalgt i Japan – lover bestemt oppgjør med Nord-Korea

utenriks

Abe holdt søndag pressekonferanse etter at valget var over og slo fast at provokasjonene fra Pyongyang sto øverst på hans agenda.

– Som jeg lovte i valget, er min første oppgave å takle Nord-Korea på en bestemt måte. Kraftfullt diplomati er nødvendig, sa den 63 år gamle statsministeren, som nå ser ut til å bli den lengstsittende i Japan.

De endelige valgresultatene vil ikke være klare før på mandag, men tidlige resultater ga Abes koalisjon 224 seter i underhuset i nasjonalforsamlingen, som har 465 medlemmer. Andre partier hadde sikret seg 91 representanter, ifølge den japanske kringkastingen NHK.

Det store spørsmålet er om Abes liberaldemokratiske parti LDP og juniorpartneren Komeito vil klare å beholde en såkalt «supermajoritet» med to tredels flertall i nasjonalforsamlingen. Projeksjonene søndag ga ikke klart svar.

Litt tilbake

En prognose fra TV-selskapet TBS viser at Abe kan vinne 311 av de 465 mandatene i parlamentet. Det er i så fall akkurat nok, det kreves 310 seter for å oppnå to tredels flertall.

Sikrer Abe seg det, kan han ta fatt på arbeidet med en av sine hjertesaker, nemlig å endre landets strengt pasifistiske grunnlov.

Den ble pålagt landet av USA etter andre verdenskrig og tvinger Japan til ikke å føre krig, og til å begrense sin militære virksomhet til rent selvforsvar. En endring vil føre til at Japan kan spille en langt større militær rolle i regionen, noe som særlig er aktuelt i forbindelse med Nord-Koreas innsats for å skaffe seg atomvåpen og ballistiske raketter.

Nasjonalforsamlingen har i dag 475 plasser, men reduseres nå til 465. Abes koalisjon har i dag 329 seter, og for å stå tilsvarende sterkt må den sikre 322 i søndagens valg. Det ser med andre ord ut til å gå mot en liten tilbakegang for regjeringskoalisjonen.

Tyfon

Valgdagen ble preget av en kraftig tyfon som førte med seg enorme nedbørsmengder i store deler av landet. Tyfonen Lan brakte med seg vindkast på opptil 60 sekundmeter i havet sør for Japan, og kan slå direkte inn over Tokyo mandag morgen. Søndag ble det meldt om to dødsfall, og over ti er skadd i uværet.

Mer enn 500 flyavganger ble innstilt, og flere tog- og fergeavganger vest i landet ble innstilt. Bilprodusenten Toyota har varslet at den innstiller produksjonen på alle sine fabrikker i hjemlandet mandag.

Abe oppfordret før valget folk til å avgi stemme tidlig for å unngå uværet.

Ny start

Statsministeren lyste ut valg etter at en rekke skandaler har ridd både ham og hans parti i flere år. Blant annet er han blitt beskyldt for å ha brukt sin innflytelse til å hjelpe en venn til å åpne et privat universitet, noe han benekter, og for å ha bånd til en ultranasjonalistisk skole som fikk kjøpe statlig land til solid underpris, noe han også avviser.

I vår og sommer falt Abes popularitet kraftig, men i september begynte statsministerens popularitetskurve å peke oppover igjen, og statsministeren benyttet anledningen til å skrive ut nyvalg.

Analytikere mener at japanere mer enn noe annet er opptatt av stabilitet, og at dette er forklaringen på at Abe ble gjenvalgt.

Økonomien og Nord-Korea, som har truet med å senke Japan i sjøen, var sentrale temaer i valgkampen som bare varte i tolv dager.

Svak opposisjon

Opposisjonspartiene har vært svake og delte i valgkampen, og de to viktigste partiene ble stiftet bare uker før valget.

Tokyo-guvernøren Yuriko Koike seilte i en periode opp som en uventet utfordrer med sitt nystartede Håpets parti, men velgernes begeistring var kortlivet. Prognosen tyder på at partiet kan vinne mellom 38 og 59 seter i nasjonalforsamlingen.

– Liberaldemokratenes seier skyldes simpelthen at opposisjonen ikke kunne danne en samlet front, sier Mikitaka Masuyama ved the National Graduate Institute for Policy Studies.

