Brasiliansk politi drepte spansk turist i Rio

Politiet kaller drapet i Rocinha-favelaen, en av de største slummene i Brasils nest største by, en feiltakelse.

Hendelsen fant sted etter en skuddveksling mellom politiet og antatte bandemedlemmer mandag morgen. Militærpoliti åpnet noen timer senere ild mot en bil som ikke adlød politiets ordre om å stanse. Da politibetjentene kom fram til bilen, fant de tre turister, deres guide og sjåfør, heter det i en pressemelding.

En spansk kvinne, identifisert som Maria Esperanza Jimenez Ruiz (67), ble brakt til et lokalt sykehus, men døde av skadene. Politiet visste ikke at det var turister i bilen da de åpnet ild, heter det videre. Brasilianske myndigheter opplyser at hun ble skutt i halsen og at hjertet stanset.

Bilens fører, en italiener bosatt i Brasil, har forklart at han ikke så noen politisperring, opplyser inspektør Fabio Cardoso i den sivile politistyrken.

– Dette er uakseptabelt. Vi skal jobbe med å identifisere og fengsle personen som utførte denne feige gjerningen mot en spansk turist, sier Cardoso, som tilføyer at etterforskningen er i gang.

Turistpolitiet sier de skal etterforske organiseringen av en guidet tur til Rocinha, som politiet beskriver som et konfliktområde.

Turister har i årevis besøkt Brasils slummer – favelaene – som har en rik kultur og arkitektur. Men den siste tidens økonomiske krise og økning i vold og organisert kriminalitet, har gjort slike besøk mindre vanlig enn før.

