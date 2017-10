Italiensk rettssak mot mulla Krekar utsatt igjen

utenriks

Rettssaken skulle ha startet i den norditalienske byen Bolzano mandag, men er nå utsatt til januar 2018. Krekar selv er ikke til stede i retten, men det har åpenbart ikke spilt noen avgjørende rolle for det italienske rettsvesenet.

At en av de øvrige tiltalte heller ikke møtte da retten skulle settes, var åpenbart et større problem, etter hva Rai Südtirol melder, ifølge ABC Nyheter.

– Det blir aldri noen rettssak i Italia, sier Krekars advokat Brynjar Meling til ABC Nyheter.

Dømt i London

En av de andre tiltalte i terrorsaken ble i august dømt til seks års fengsel i London for å ha tilhørighet til IS og for å ha planlagt terroraksjoner.

Opprinnelig skulle rettssaken ha startet i mars, men da ble den utsatt fordi det ikke forelå oversettelser til kurdisk av en rekke dokumenter. Ny dato ble satt til 23. oktober, men allerede i forrige uke ble det klart at flere dokumenter ikke var oversatt, blant annet avhør av flere vitner.

Advokat Enrica Franzini sa til NTB før helgen at rettsmøtet mandag trolig ville dreie seg om å tidfeste en ny utsettelse av saken.

Utlevering

Advokat Meling sier at det under en hver omstendighet ikke har vært aktuelt for Krekar å reise ut av Norge. Irak-kurderen mangler alle nødvendige dokumenter og tillatelser for å reise frivillig over landegrensene og Italia har ikke lenger noen begjæring om utlevering av Krekar i forbindelse med den pågående rettsprosessen.

– Jeg blir ikke overrasket dersom denne saken pulveriseres og bare forsvinner, uttalte Meling til NTB i forrige uke.

Ble løslatt

Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, ble pågrepet natt til 12. november i 2015 i likhet med 17 menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder at Krekar leder et terrornettverk ved navn Rawti Shax.

Oslo tingrett fastslo 29. juni i fjor at vilkårene for utlevering av Krekar til Italia var til stede, og dette ble stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett.

30. november i fjor sendte Riksadvokaten ut en øyeblikkelig ordre om å løslate Krekar etter at Italia hadde frafalt kravet om utlevering. Bakgrunnen for dette er ikke blitt endelig belyst, men en av årsakene kan være at italienske myndigheter ikke ville at Krekar skulle være fengslet under det som er ventet å bli en svært langvarig rettsprosess. Da kan blant annet faren for oversoning oppstå.

