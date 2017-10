Minst 22 sivile drept i luftangrep i Deir al-Zor i Syria

utenriks

Det er foreløpig ikke kjent hvem som sto bak angrepet.

En lokal tjenestemann og den syriske statskanalen anklager den USA-ledede koalisjonen for å stå bak. Disse kildene sier at 14 personer ble drept og 30 såret, mens eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at 22 sivile ble drept i angrepet mot bydelen Al-Qusur.

IS kontrollerer deler av byen, og luftangrepene ser ut til å være resultat at en feilbombing, ifølge SOHR.

Også en ikke navngitt regjeringskilde i byen anklager den USA-ledede koalisjonen for angrepet. Han sier at dødstallet kan stige ettersom tilstanden er alvorlig for flere av de sårede.

Den USA-ledede koalisjonen har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Syriske styrker har ved hjelp av russiske flyangrep inntatt mesteparten av Deir al-Zor etter å ha greid å bryte IS' stillinger i september.

