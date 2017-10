Verden har gitt løfter om 2,7 milliarder kroner til rohingya-flyktningene

utenriks

Løftene kom inn under et givermøte i Genève, som ble arrangert mandag av EU, Kuwait og flere FN-organisasjoner.

– Rohingyaene lever under marerittlignende forhold, både når det gjelder menneskerettigheter og humanitære forhold, framholdt Mark Lowcock, lederen for FNs kontor for koordinering av nødhjelp (OCHA), da møtet åpnet.

Senere på dagen kunne han konstatere at det hadde vært «en oppmuntrende formiddag», men han understreket at det ikke er nok med løfter.

– Løfter er en ting. Nå er det virkelig viktig at løftene omformes til bevilgninger så fort som mulig, sa han.

Forventer mer

FN hadde på forhånd bedt om 3,5 milliarder kroner for å hjelpe de i alt 900.000 rohingya-flyktningene fram til slutten av februar. I løpet av konferansen kom det inn løfter om 1,87 milliarder. Medregnet løfter som kom inn før konferansen, er det blitt lovet 2,7 milliarder kroner.

Lowcock utelukker ikke at FN vil komme til å be om enda mer penger i framtiden, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

Norge bidrar med 25 millioner kroner, mens EU-kommisjonen har lovet i underkant av 300 millioner kroner.

Pengene skal både brukes av en rekke FN-organisasjoner og til hjelpeprogrammer i regi av Røde Kors og enkeltland, opplyser Vanessa Huguenin, talskvinne for OCHA.

Brent jord-taktikk

FN anslår at 603.000 mennesker har flyktet fra Myanmar til Bangladesh siden slutten av august. Fra før av hadde hundretusener av rohingyaer søkt tilflukt i Bangladesh.

Flyktningene forteller om drap, overgrep og nedbrenning av landsbyer i delstaten Rakhine vest i Myanmar. Svært mange fra den muslimske folkegruppen er statsløse, og i Myanmar er de ikke anerkjent som en egen minoritet.

– Rohingya-folket fortjener ikke noe mindre enn ethvert annet folk i verden. De fortjener en framtid. Vi har en moralsk plikt til å gi disse menneskene håp, sier Christos Stylianides, EU-kommissær for humanitær bistand og krisehåndtering.

Mangler rent vann

Blant annet er mangel på rent vann et enormt problem, og ifølge FN lider 74 prosent av flyktningene av diaré.

– Med over 800.000 flyktninger i grenseområdet, vet vi at kun 18 prosent i dag har tilstrekkelig tilgang på trygt drikkevann. I en slik situasjon er faren for eksplosiv spredning av kolera og andre vannbårne sykdommer overhengende, skriver Kirkens Nødhjelp i en pressemelding mandag.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gjentar oppfordringen til myndighetene i Myanmar om å gi internasjonale humanitære organisasjoner mulighet til å bistå befolkningen i de mest utsatte områdene i delstaten Rakhine.

Over halvparten av flyktningene er barn, mange av dem uten foreldre.

– Mange av flyktningbarna i Bangladesh har vært vitne til grusomheter i Myanmar som et barn aldri skulle ha sett, og de har lidd enorme tap, sa UNICEF-sjef Anthony Lake i forbindelse med en ny rapport fra UNICEF i forrige uke.

(©NTB)