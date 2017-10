Macron avfeide spørsmål om menneskerettigheter under Sisis besøk

utenriks

Det var tilsynelatende sikkerhet og kampen mot terror som var hovedtemaet under møtet mellom Macron og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi i Elyseepalasset i Paris.

Det er første gang de to møtes ansikt til ansikt, og på forhånd var det forventninger om at Macron også ville bruke anledningen til å ta opp den politiske undertrykkelsen og menneskerettsbruddene som egyptiske myndigheter anklages for.

Men Macron avfeide spørsmålet fra journalistene da han holdt en felles pressekonferanse med Sisi etter møtet.

– Jeg ville ikke akseptert at en annen leder belærte meg om hvordan jeg bør styre mitt land. Jeg tror på staters suverenitet, og vi er ikke her for å belære uten å ta hensyn til konteksten, sa Macron.

Macron framholdt i stedet at Egypt er en viktig samarbeidspartner i kampen mot islamsk ekstremisme i Midtøsten og Europa, samt for å finne varige politiske løsninger i de krigsherjede landene Libya og Syria.

