Russisk presidentkandidat truet under sin første pressekonferanse

Tidligere talkshowvert og journalist Ksenia Sobtjak kunngjorde i forrige uke at hun vil stille som kandidat i det russiske presidentvalget i 2018.

Under sitt første møte med pressen i rollen som mulig kandidat tirsdag, kunngjorde hun sin støtte til opposisjonsleder Aleksej Navalnyj og sa at hun krever at alle politiske fanger løslates fra russiske fengsler.

Ifølge NRK ble det tilløp til dramatikk under pressekonferansen. Kanalens Russland-korrespondent, Morten Jentoft, sier at en person ikledd hestekostyme forsøkte å ta seg fram til Sobtjak, tilsynelatende for å angripe henne, før vedkommende ble geleidet vekk fra stedet.

–Jeg spurte henne bare minutter før om hun ikke er redd for å stille til valg, men hun svarte at hun ikke kunne være redd. Hun sa hun kjemper for sin lille sønn, som fortjener en bedre fremtid i Russland enn det russiske politikere har å tilby i dag, sier han.

Personen skal ha vært sinnsforvirret, ifølge Kreml.

Sobtjak er datter av president Vladimir Putins tidligere mentor, tidligere borgermester i St. Petersburg Anatolij Sobtjak. På bakgrunn av dette setter enkelte spørsmålstegn ved kandidaturet hennes. Kritikere spør seg om hun ikke støttes av Kreml som et forsøk på å få valget til å virke mer legitimt og for splitte den liberale opposisjonen.

Selv understreker hun at hun er en legitim kandidat, selv om hun ikke vil kritisere Putin direkte. Sobtjak stiller som uavhengig kandidat, hvilket betyr at hun trenger 300.000 underskrifter for å kunne stille til presidentvalget.

35-åringen sa for øvrig at Igor Malasjenko, mannen bak gjenvalget til Boris Jeltsin i 1996, blir valgkampsjefen hennes.

