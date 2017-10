Amnesty kritiserer fangetransport i Russland

utenriks

– Straffedømte fanger blir stuet inn i trange togkupeer uten ventilasjon, uten naturlig lys, med lite vann og veldig sjelden tilgang til toaletter, sier Denis Krivosjeev, assisterende direktør for Europa og Sentral-Asia i en pressemelding.

De kritikkverdige forholdene dokumenteres i fersk rapport Amnesty har lagt fram.

Menneskerettighetsorganisasjonen mener både fangetransportene og soningsforholdene er levninger fra sovjettidens Gulag-leirer.

Langt hjemmefra

Amnesty retter også kritikk mot at mange fanger, spesielt kvinner, må sone langt hjemmefra. Dette til tross for at russisk lovgiving sier at fanger skal sone nærme der de bor for at rehabiliteringen skal bli lettere.

– På slutten av reiser, som kan vare godt over en måned, kommer de til sine endelige reisemål, tusenvis av kilometer borte fra sine familier, sier Krivosjeev.

Fangene «forsvinner»

Amnesty sier at de straffedømte, deres familier eller advokater ikke får ikke vite hvor de er på vei før de er der.

– Fangene «forsvinner» i uker eller måneder, forlater sine familier uten at de får vite hvor de skal og blir lagt utenfor lovens beskyttelse og åpne for ytterligere misbruk, advarer Krivosjeev.

Amnesty mener den russiske regjeringen må gripe inn og foreslår blant annet maksimumstider for fangetransport.

Organisasjonen sier regjeringen bør stenge soningsanlegg som ligger langt unna bosetningssteder, og overvåke hvordan straffedømte blir forflyttet.

