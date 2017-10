Kurderne i Irak tilbyr seg å fryse resultatet av folkeavstemningen

utenriks

– Vi foreslår overfor regjeringen og den irakiske folkeopinionen å fryse resultatet av avstemningen og å ta fatt på åpen dialog mellom myndighetene i Kurdistan og sentralregjeringen, på grunnlag av landets grunnlov, heter det i en uttalelse fra selvstyremyndighetene i irakisk Kurdistan.

Folkeavstemningen, der et flertall sa ja til uavhengighet, utløste konflikt med Bagdad. Sentralregjeringen ba om at resultatet måtte annulleres som betingelse for å inngå dialog.

Bagdad sendte også soldater som tok kontroll over store kurdiskdominerte områder utenfor regionens grenser, blant annet viktige oljeanlegg i den rike provinsen Kirkuk. Rundt 30 kurdiske peshmerga-krigere og medlemmer av regjeringsstyrker og regjeringsvennlig milits ble drept i kampene.

I uttalelsen fra Kurdistans selvstyremyndigheter heter det at kurderne foreslår «umiddelbar våpenhvile og opphør av militæroperasjoner i Kurdistan».

Eksperter mener at Bagdads kontroll over kurdiske oljeanlegg har utvisket kurdernes håp om å etablere en økonomisk levedyktig stat.

(©NTB)