Puigdemont avlyser reise til Madrid

Puigdemonts skulle besøke hovedstaden dagen før det spanske senatet holder en avstemning om regjeringens planer om å overta kontrollen over Catalonia.

Regionens regjering opplyser sent onsdag ettermiddag at Puigdemonts besøk i Madrid er avlyst. Det var ventet at regionspresidenten der ville holde en forsvarstale og prøve å overtale de folkevalgte til ikke å avsette ham og ministrene hans.

I stedet har den katalanske regionsforsamlingens leder opplyst at Puigdemont vil delta på et møte i forsamlingen torsdag for å presse på for å fortsette forsøket på løsrivelse, ifølge nyhetsbyrået APs kilder.

Kildene tilhører ulike partier i regionsforsamlingen og ønsker ikke å bli navngitt.

Det er fortsatt uklart hvordan Catalonias ledere vil svare på trusselen fra Madrid. Men ifølge lokale medier vurderer regionregjeringen flere alternativer: Å utlyse nyvalg i Catalonia eller å erklære selvstendighet – med eller uten et påfølgende valg.

