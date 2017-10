Xi styrer videre uten «kronprinser» i Kinas toppledelse

utenriks

Som ventet ble Xi (64) gjenvalgt som partileder onsdag, dagen etter at kommunistpartiet avsluttet sin kongress.

Partikongressene holdes hvert femte år, og Xi får nå fem nye år som leder. Samtidig er fem nye medlemmer utpekt til Kinas mektigste politiske organ: Den stående komiteen i partiets politbyrå.

– Vi vil mobilisere hele partiet og hele landet i en resolutt innsats for å holde vårt løfte om å utrydde fattigdom i Kina, sa Xi til utvalgte pressefolk som fikk være til stede i Folkets store hall i Beijing.

Under en kort seremoni kunngjorde Xi selv at han var blitt gjenvalgt. Deretter erklærte han at Kina er gått inn i en ny epoke.

Trolig for gamle

I tillegg til Xi selv beholder statsminister Li Keqiang sin plass i den stående komiteen.

De nye medlemmene – Li Zhanshu, Zhao Leji, Han Zheng, Wang Yang og Wang Huning – avløser fem partitopper som har nådd den uformelle pensjonsalderen på 68 år.

Men ingen av de nye medlemmene er under 60 år, noe som betyr at de trolig er for gamle til å etterfølge Xi som landets leder under neste partikongress.

Det har fyrt oppunder spekulasjonene om at Xi vil beholde makten på ubestemt tid. Det vanlige er at kommunistpartiets ledere gir seg etter ti år.

– Han vil beholde makten for alltid. Det er ingen tvil, og det har ikke vært noen utfordrere, hevder Wu Qiang, tidligere professor i statsvitenskap ved Tsinghua-universitetet i Beijing.

– Vil ikke dele på makten

Kina-ekspert Jean-Pierre Cabestan er mindre kategorisk, men tror også at Xi kan bli sittende lenger enn fem år.

– Xi Jinping vil ikke dele makten. Han vil ikke ha noen som puster ham i nakken og forbereder et maktskifte, sier han.

Under avslutningen av partikongressen ble presidentens navn – og hans egen politiske teori – skrevet inn i partiets «grunnlov».

Bare to tidligere kinesiske ledere har fått navnet sitt skrevet inn i parti-grunnloven: landsfaderen Mao Zedong, og Deng Xiaoping som sto bak store økonomiske reformer på 1980-tallet.

Ulike fraksjoner

Tross Xis sterke stilling finnes det fortsatt ulike fraksjoner i kommunistpartiet, som har over 80 millioner medlemmer og er verdens største politiske parti.

Blant de nye medlemmene av politbyråets stående komité, er det flere som tilhører andre grupperinger enn Xi.

Før partikongressen ble det spekulert på om Xis nære støttespiller Wang Qishan ville beholde sin plass i komiteen selv om han egentlig var blitt for gammel. Men det skjedde ikke.

I forkant ble det også advart om at Nord-Korea kunne benytte anledningen til å teste nye raketter eller atomvåpen mens kongressen pågikk. Men de siste ukene har det vært forholdsvis rolig på den fronten.

I Xis tid ved makten har kinesiske demokratiforkjempere hatt svært vanskelige kår. Under seremonien hvor Xi erklærte at han var gjenvalgt, ble journalister fra BBC, New York Times og flere andre vestlige medier nektet adgang.

– Kanskje noen ikke fikk med seg Xi Jinpings 68 sider lange skriv om en mer åpen æra? tvitret Financial Times' Beijing-sjef Tom Mitchell.

