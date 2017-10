Catalonias parlament kan komme til å erklære uavhengighet

utenriks

Spania holder dermed igjen pusten. Erklærer regionalforsamlingen uavhengighet, blir den politiske krisen satt helt på spissen. Nyhetsbyråer skriver at regjeringen i Madrid da kan velge å gripe raskt inn for å ta over makten i Catalonia.

Beslutter derimot forsamlingen at de skal utlyse nyvalg, et krav sentralmyndighetene har framsatt, vil det bidra til å dempe konflikten med Madrid.

Catalonias visepresident Oriol Junqueras uttalte imidlertid tidligere onsdag at Spania ikke har gitt de katalanske separatistene noe annet valg enn å erklære en ny republikk.

Men den katalanske regionregjeringen skal være splittet når det gjelder strategien videre. Mens noen hardnakket mener at de nå må erklære at Catalonia er et selvstendig land, mener andre at nyvalg er den beste veien å gå.

Steile fronter

Samtidig som regionalforsamlingen i Barcelona samles, arbeider en komité i det spanske senatet med en plan om hvordan man skal ta over Catalonias institusjoner.

Den katalanske lederen Carles Puigdemont advarte igjen torsdag om konsekvensene hvis Spania velger å overta makten.

– Det vil skape en svært ekstraordinær situasjon, skriver han i et brev til det spanske senatet.

Men de spanske lederne virker like uforsonlige.

– En uavhengighetserklæring vil ikke ha noen rettslig gyldighet, fastholder Spanias justisminister Rafael Catala, som advarer mot konsekvensene av det han anser som brudd på loven.

Langvarig krise

Uansett hva regionalforsamlingen beslutter torsdag, frykter observatører at den politiske krisen vil fortsette lenge, noe som går kraftig utover økonomien i Catalonia.

Antallet turister har falt kraftig, og nærmere 1.500 selskaper har flyttet ut av regionen etter folkeavstemningen 1. oktober.

(©NTB)