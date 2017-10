FN-rapport sier Syria sto bak gassangrep mot egne borgere

utenriks

– FN-panelet er overbevist om at det syriske regimet sto bak bruken av sarin ved Khan Sheikhoun 4. april 2017, heter det i rapporten som AFP har fått tilgang til.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), som overvåker bruk av kjemiske våpen, konkluderte tidligere i år med at sarin var brukt i et angrep i Khan Sheikhoun i 4. april. Rundt 80 mennesker, blant dem over 30 barn, ble drept i det angrepet.

Den FN-opprettede granskingskommisjonen hevdet i oktober å ha solide beviser for at det var et fly av typen Sukhoi-22 fra det syriske flyvåpenet som sto bak angrepet.

– Alle tilgjengelige beviser får kommisjonen til å konkludere med at syriske styrker slapp en flybombe med sarin i Khan Sheikhoun, heter det i en rapport for tidsrommet mars til juli. Den er denne rapporten som nå legges fram for Sikkerhetsrådet.

– Kjemiske bomber

Ifølge rapporten gjennomførte det syriske flyet fire angrep mot området i morgentimene 4. april i år.

– Kommisjonen har identifisert tre av bombene som OFAB-100-120 og en som en kjemisk bombe. Bilder av våpenrester viser en kjemisk flybombe av en type som ble produsert i den tidligere Sovjetunionen, heter det videre.

President Bashar al-Assad har ikke nektet for at syriske kampfly angrep Khan Sheikhoun, men for at det ble benyttet saringass. Ifølge det syriske regimet kom saringassen fra et av opprørernes lagre som ble bombet under angrepet.

– Krigsforbrytelser

FN har samlet nok bevis til å dømme Bashar al-Assad for krigsforbrytelser, hevdet juristen Carla del Ponte som nylig trakk seg fra granskingskommisjonen.

USA svarte på nervegassangrepet med å avfyre 59 krysserraketter fra marinefartøy i Middelhavet mot basen til det syriske luftvåpenet i Shayrat.

