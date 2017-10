Flere døde i sammenstøt på valgdagen i Kenya

utenriks

I opposisjonsleder Raila Odingas høyborg, Kisumu, døde en 19-åring etter å ha blitt truffet av skudd i beinet.

Én mann ble skutt og drept i et fattig område i Nairobi, mens en tredje ble drept i Hoba Bay i den vestlige delen av landet, ifølge kilder i politiet og helsevesenet.

I Kisumu holder flere valglokaler stengt. Situasjonen er svært forskjellig fra det første presidentvalget 8. august, da folk sto i kø hele natten for å få avgitt stemme.

Den sittende presidenten selv gleder seg likevel over at valget er blitt gjennomført som planlagt i store deler av landet.

– 90 prosent av landet er rolig, fredelig og i gang med å stemme, sa Kenyatta da han avla stemme i hjembyen Gatundu.

Men også i områder der Kenyatta nyter stor oppslutning, ser det ut til at valgdeltakelsen er lavere enn i august.

– En plikt

– Det er min plikt å stemme. Forrige gang gikk køen rundt kvartalet, og jeg ventet i seks timer på å stemme. Denne gangen er det få folk, sa taxisjåføren David Njeru (26) mens han ventet på å avgi sin stemme i Nairobis Mathare-slum.

Valgurner og elektronisk utstyr for å identifisere velgere og overføre resultatene kom ikke fram i tide til flere stemmelokaler. Noen tjenestemenn ble utsatt for angrep fra opposisjonens støttespillere da de prøvde å levere fra seg stemmemateriale.

Den svenske statsviteren Anders Sjögren konstaterer at Kenyas befolkning er fullstendig splittet i synet på omvalget.

– Valgets legitimitet kommer til å være maksimal i områder hvor regjeringen har stor støtte, og minimal i opposisjonsområdene, sier han.

– Motstandsbevegelse

Kenyanernes politiske ståsted avhenger i stor grad av hvilken etniske gruppe de tilhører. Spenningene mellom de ulike grupperingene har tiltatt fram mot omvalget, og opposisjonen kaller seg nå en «motstandsbevegelse».

– Det er ingen tvil om at regjeringen er rede til å slå til hardt. Om det går mot væpnede konfrontasjoner, avhenger delvis av hvor framgangsrik opposisjonsbevegelsen blir, sier Sjögren.

Minst 40 mennesker har allerede mistet livet i sammenstøt i perioden etter det første presidentvalget i august. De fleste er blitt drept av politifolk i fattige områder hvor opposisjonen har stor støtte.

Kenyatta mot nytt gjenvalg

Odinga hevder at Kenyas valgkommisjon ikke er tilstrekkelig uavhengig og at den har unnlatt å gjennomføre tilstrekkelige reformer. Dette er grunnen til at han boikotter omvalget.

Kenyatta vant det første presidentvalget, men dette resultatet ble opphevet av Kenyas høyesterett. Domstolen mente avviklingen av dette valget var preget av uregelmessigheter, etter at Odinga hadde klaget på det han mente var omfattende valgfusk.

Høyesterett ble utsatt for stort press etter opphevelsen av resultatet, og livvakten til en av høyesterettsdommerne ble skutt og såret denne uken. En av lederne for valgkommisjonen har flyktet til utlandet etter å ha mottatt trusler.

Odingas boikott gjør at president Uhuru Kenyatta er nærmest garantert valgseier, men han risikerer nye feider i domstolene og politisk uro etter valget.

