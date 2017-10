Haley langer ut mot lederne i Sør-Sudan

utenriks

Haley kom onsdag til hovedstaden Juba i et nytt forsøk på å mane til fred i verdens yngste nasjon. Hun er den mest høytstående tjenestepersonen fra Trump-administrasjonen som har besøkt det afrikanske kontinentet.

Flere fordrevne fra Sør-Sudan gjennomførte onsdag en voldelig protest som førte til at Haley og hennes følge måtte avbryte et besøk i en FN-leir i Juba. Mer enn hundre mennesker protesterte mot Sør-Sudans regjering da Haley kom til leiren, ifølge en talsmann for det politiet.

Etter at hun hadde reist, gikk de løs på et kontor i leirområdet som tilhørte lokale organisasjoner og gjorde hærverk og stjal. Talsmannen sa at demonstrasjonen var rettet mot president Salva Kiir og ikke FN-ambassadørens besøk.

USA kan trekke støtte

Siden 2013 har regjeringen og opposisjonen ligget i blodig konflikt med hverandre, og begge sider beskyldes for krigsforbrytelser og brutale overtramp på menneskerettigheten.

Haley hadde onsdag møte med president Salva Kiir.

– Vi er skuffet over det vi ser. Dette er ikke det vi trodde vi investerte i, sa hun til reportere etter møtet og viste til at USA har brukt 11 milliarder dollar, nærmere 90 milliarder kroner, i Sør-Sudan.

Hun la til at USA er ved et veiskille og sa at amerikanske myndigheter kan trekke tilbake den økonomiske støtten til det nyopprettede landet hvis det snart ikke blir gjort noen fremskritt for å skape fred.

Den sørsudanske tjenestemannen Nhail Deng Nhail sa at Kiir er innstilt på å starte fredsprosessen.

– Som regjering vil vi få slutt på volden og alle politiske konflikter slik at den pågående borgerkrigen kan løses gjennom dialog, uten å ty til våpen, sa Deng.

Fredsavtale

Sammen med Storbritannia og Norge var USA en del av den såkalte Troikaen som bidro til å få en fredsavtale i Sudan i 2005 som senere banet vei for Sør-Sudans løsrivelse i 2011.

Etter fredsavtalen ble Sør-Sudan overøst med bistand, men det hjalp lite da en politisk konflikt mellom president Salva Kiir og tidligere visepresident Riek Machar eksploderte i full krig mellom hovedsakelig folkegruppene dinkaer og nuere i desember 2013.

For en måned siden uttalte Haley at hun ønsker å revitalisere en fredsavtale som ble inngått i 2015, men som senere er blitt skutt i filler.

