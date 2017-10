Australias visestatsminister må gå grunnet dobbelt statsborgerskap

utenriks

Han ble valgt inn i parlamentet i Canberra selv om han også er statsborger i New Zealand. Det var galt, har den australske grunnlovsdomstolen fastslått. Australiere kan ikke velges til parlamentet hvis de også er borgere i et annet land.

Ytterligere fire parlamentsmedlemmer med dobbelt statsborgerskap ble valgt inn på samme feilaktige grunnlag, ifølge retten.

Domstolen ble bedt om på vurdere statsborgerskapet til i alt sju politikere. To av dem ble funnet å ha lovlig statsborgerskap i forhold til også å være innvalgt i parlamentet.

Barnaby Joyce har sagt at han ikke hadde kjennskap til at han også var statsborger i New Zealand. Faren hans kom derfra til Australia på 1940-tallet. Den som ble født i utlandet med en far fra New Zealand mellom 1949 og 1978, ble automatisk statsborger i New Zealand.

Rettens beslutning innebærer at statsminister Malcolm Turnbull vil ha mistet sitt flertall i parlamentet når det samles igjen 27. november, skriver The Sydney Morning Herald.

Domstolens avgjørelse innebærer at koalisjonsregjeringen, som har en overvekt på ett mandat i parlamentet, må holde suppleringsvalg for å fylle plassen til Joyce.

(©NTB)