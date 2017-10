Ingen vil anerkjenne et selvstendig Catalonia

utenriks

Tyskland, Frankrike, Storbritannia, EU og USA. Få timer etter at den katalanske regionforsamlingen i Barcelona hadde vedtatt en omstridt uavhengighetserklæring, hadde vestlige stormakter på begge sider av Atlanteren tatt avstand fra regionens forsøk på å løsrive seg.

– Den tyske regjeringen anerkjenner ikke en slik uavhengighetserklæring. Spanias suverenitet og territorielle integritet er og vil alltid være ukrenkelig, heter det i en Twitter-melding fra talsmann Steffen Seibert i Berlin.

Han sier også at Tyskland håper alle de involverte vil gjøre det de kan for å innlede dialog og trappe ned situasjonen.

– Bruk ordenes makt!

Også president i Det europeiske råd, Donald Tusk, ber uttrykkelig om at det ikke brukes makt. Oppfordringen er spesielt rettet til sentralmyndighetene i Madrid.

– Jeg håper den spanske regjeringen foretrekker argumentets kraft, ikke maktbrukens argument, sier Tusk.

Han fastslår at uavhengighetserklæringen uansett ikke utgjør noen forskjell for EU, og at det kun er Spania som er EUs samtalepartner, ikke Catalonia.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron sier at han fullt ut støtter Spanias statsminister Mariano Rajoy og hans ønske om at den spanske grunnloven respekteres.

Italias utenriksminister Angelino Alfano sier den katalanske selvstendighetserklæringen er farlig og går langt utenfor lovens rammer, og at Italia verken kan eller vil anerkjenne den.

Frykter 95 EU-land

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker tar indirekte avstand fra Catalonias forsøk på å løsrive seg og bli et eget land.

– EU trenger ikke flere brudd og splittelser. Vi burde ikke blande oss inn i det som er en intern debatt for Spania, men jeg ønsker ikke at EU skal bestå av 95 medlemsland i framtiden, sier han.

Lederen for EU-parlamentet, Antonio Tajani, sier at ingen i EU vil anerkjenne selvstendighetserklæringen.

Fra Storbritannia er beskjeden at katalansk uavhengighet aldri kommer til å bli anerkjent, mens USA uttrykker ønske om at NATO-landet Spania forblir både sterkt og samlet. Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg gir full støtte til Spania.

