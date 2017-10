utenriks

Rajoy kom med kunngjøringen fredag kveld etter at regjeringen hadde sittet i et over to timer langt krisemøte.

I en direktesendt tale på spansk TV erklærte Rajoy at sentralregjeringen i Madrid nå har overtatt styringen av Catalonia.

Tidligere fredag vedtok regionforsamlingen i Catalonia å erklære selvstendighet for regionen. Rett etter det ga senatet i Madrid Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.