Spanias statsminister vil avsette Catalonias president

I en tale i det spanske senatet fredag oppfordret Rajoy de folkevalgte til å gi ham myndighet til å avsette både regionpresident Carles Puigdemont og hans regjering.

– Han, og bare han, er skyld i at grunnlovens paragraf 155 aktiveres, framholdt Rajoy, som høstet stående applaus fra senatorene mens han talte.

Regjeringen har truet med å ta i bruk denne paragrafen for å oppheve regionens selvstyre helt eller delvis – dersom ikke Catalonias regionspresident Carles Puigdemont klargjør at han ikke har erklært uavhengighet.

Forslag til uavhengighetserklæring

Men Puigdemont har ikke kommet med noen slik klargjøring. Catalonias folkevalgte forsamling skal igjen diskutere situasjonen fredag og kan komme til å vedta en formell erklæring om løsrivelse fra Spania.

Et forslag til en slik erklæring ble lagt fram på formiddagen av flere partier som ønsker løsrivelse – og som har flertall i forsamlingen. Utenfor samlet det seg flere tusen uavhengighetstilhengere som sang «frihet» og viftet med katalanske flagg.

Ifølge avisa La Vanguardia er det likevel usikkert om forslaget vil bli lagt fram for avstemning.

– I strid med loven

Rajoys konservative parti PP har flertall i det spanske senatet, og regjeringens forslag om å bruke grunnlovens paragraf 155 vil derfor etter all sannsynlighet bli vedtatt.

Regjeringen ønsker å midlertidig overta kontrollen over politi, byråkrati, finanspolitikk og offentlig kringkasting i Catalonia. Forslaget ventes å tre i kraft lørdag.

– Det som skjer i Catalonia er åpenbart i strid med loven, demokratiet og alles rettigheter. Og det har konsekvenser, sa Rajoy i sin tale i senatet.

Han hevdet at den spanske regjeringen griper inn for å frigjøre befolkningen i Catalonia fra et mindretall som ønsker løsrivelse fra Spania.

Lav deltakelse

I folkeavstemningen i Catalonia 1. oktober stemte et stort flertall for uavhengighet. Men valgdeltakelsen var bare på 43 prosent.

Meningsmålinger tidligere i år viste at et flertall i Catalonia ikke ønsket løsrivelse, men vil bli værende i Spania.

Regionpresident Puigdemont holdt torsdag en tale hvor han ba regionforsamlingen i Catalonia ta stilling til hvordan situasjonen skal håndteres videre. På forhånd var det ventet at Puigdemont kunne komme til å utskrive nyvalg i et forsøk på å løse krisen – men det gjorde han ikke.

