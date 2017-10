Weinstein saksøker sitt tidligere filmselskap

utenriks

Filmprodusenten hevder dette materialet kan frita ham fra en serie beskyldninger om seksuell trakassering og overgrep.

Weinsteins søksmål ankom en domstol i delstaten Delaware torsdag. Hans advokater tror epostene og dokumentene er nøkkelen til hans forsvar mot flommen av beskyldninger om seksuell trakassering og overgrep som har strømmet mot ham etter en artikkel publisert i The New York Times 5. oktober.

Den en gang så mektige filmforretningsmannen ble sparket fra The Weinstein Co. tre dager senere. Det fremgår av søksmålet at dersom han får dokumentene, kan han bruke dem i en mulig rettssak om usaklig oppsigelse eller andre søksmål mot selskapet.

I papirene som retten mottok bemerkes de mange juridiske problemene Weinstein og hans tidligere selskap står overfor, inkludert etterforskning, en sivil rettssak der The Weinstein Co. anklages for å ha vært klar over den påståtte trakasseringen i flere tiår, samt en sivil gransking anlagt av riksadvokaten i New York.

