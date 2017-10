Macron med nese for marihuana 

utenriks

– Så, det er noen av dere som ikke bare røyker sigaretter, eller hva?, sa Macron spøkefullt etter at han hadde posert for bilder sammen med lokalbefolkningen i bydelen Crique i Cayenne fredag kveld.

Cayenne er hovedstaden i Fransk Guyana, en fransk oversjøisk administrativ enhet i Latin-Amerika.

– Dette kommer ikke til å hjelpe dere i skolearbeidet. Det må dere si til de unge, kan man høre Macron si videre. Videoen av hendelsen er lagt ut på presidentens Facebook-side.

Macron avslutter sitt to dager lange besøk i landet lørdag. Den franske presidenten har uttalt at han «ikke er julenissen», etter at han ble møtt med demonstrasjoner på starten av turen. Turen finner sted et halvt år etter en rekke protester over sikkerhetsproblemer og arbeidsledighet i Fransk Guyana.

Flere av innbyggerne i landet, hvor arbeidsledigheten er på 23 prosent, føler at de blir oversett av myndighetene i Paris.

