Minst ni afghanske politifolk og en amerikansk soldat mistet livet i Afghanistan

utenriks

En talsmann for guvernøren i Ghazni-provinsen opplyser at angrepene mot politipostene skjedde tidlig lørdag morgen. Han sier at skuddvekslingen varte i nesten en time og at seks opprørere også ble drept.

En talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, sier at den islamistiske opprørsgruppen står bak angrepet. Han hevder at 14 politifolk ble drept, deriblant sjefene ved begge kontrollpostene.

Samme dag mistet en amerikansk soldat livet da et helikopter styrtet under avgang i Logar-provinsen sørøst i landet, ifølge NATO. Seks andre soldater ble skadd.

Mens NATO opplyser at helikopteret ikke ble rammet av et angrep, sier Taliban at de skjøt det ned.

(©NTB)