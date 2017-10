Britisk toppolitiker anklages for seksuell trakassering

utenriks

Garnier er statssekretær i det britiske handelsdepartementet og granskes nå for seksuell sjikane av en kvinnelig ansatt.

Sekretæren skriver ifølge avisen Daily Mail at Garnier ba henne om å kjøpe sexleketøy. Han skal også ha kalt henne for «sugar tits».

Ifølge avisen har Garnier innrømmet å ha gjort det, men sier det bare var «tull og tøys».

Nyhetsbyrået PA melder søndag at statsminister Theresa May har beordret at saken må granskes. Hun ønsker også nye metoder for håndteringen av slike saker i de ulike departementene.

(©NTB)