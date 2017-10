Ikke rent flertall for noen regjeringsalternativer på Island

utenriks

I alt åtte partier kommer inn i Alltinget, ifølge resultatene som ble offentliggjort søndag.

Dagen før deltok islendingene i det andre valget på bare ett år som følge av at enda en statsminister gikk av grunnet en skandale.

Men det kommer til å bli vanskelig å danne en regjering ettersom ingen av regjeringsalternativene fikk rent flertall.

Det konservative partiet til sittende statsminister Bjarni Benediktsson er største parti når alle stemmene er telt opp. Partiet får en oppslutning på 25,2 prosent, en nedgang på 3,8 prosentpoeng sammenlignet med i fjorårets valg. Det sikrer partiet 16 av Alltingets til sammen 63 plasser.

Venstrebevegelsen – de grønne og tre andre opposisjonspartier får 32 plasser.

Dermed ser det ut til at Katrín Jakobsdóttir, som leder Venstrebevegelsen – de grønne, får anledning til å danne regjering, ifølge Reuters, som viser til en oversikt fra den islandske rikskringkastingen RUV.

Trenger Senterpartiet

Hun ønsker i utgangspunktet å danne regjering med Den sosialdemokratiske alliansen og Piratpartiet, men nå ser det ut til at hun også vil trenge støtte fra et fjerde parti.

Hun har på forhånd ikke utelukket at samarbeidet også kan omfatte Senterpartiet, som er et utbryterparti fra Fremskrittspartiet dannet av tidligere statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson.

– Vi hadde håpet at opposisjonen skulle få et eget flertall, men det er usikkert nå, sier hun til Reuters.

Selvstendighetspartiet, partiet til sittende statsminister Bjarni Benediktsson, forblir Islands største parti med hver fjerde stemme, men partiet går tilbake sammenlignet med valget for ett år siden og får fem færre plasser i Alltinget.

Regjeringsoppdrag

President Gudni Johannesson hadde søndag formiddag ennå ikke gitt noen av partiene i oppgave å danne ny regjering. Regjeringsforhandlingene er ventet å bli svært vanskelige, og det er en risiko for at det kan ta måneder før en ny regjering er på plass.

I en meningsmåling utført i september, for avisen Morgunbladid, svarte halvparten av Islands befolkning at de ønsket at Jakobsdottir skulle bli den nye statsministeren.

Før valget var mange spente på hvordan det ville gå for Piratpartiet. Mange mente regjeringsskandalene i landet hadde banet vei for at det unge protestpartiet skulle gjøre det bra, men partiet mister fire plasser i Alltinget.

Andre valget på ett år

Det er bare ett år siden det forrige valget på Island. Nyvalget ble da skrevet ut som følge av avsløringer om at daværende statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson og kona hadde et selskap som var registrert i et såkalt skatteparadis.

Denne gangen er det statsminister Benediktsson som har oppløst regjeringen og skrevet ut nyvalg som følge av at Lys framtid trakk seg fra regjeringen. Partiet anklaget den konservative statsministeren for å ha forsøkt å dekke over at hans far har forsøkt å hjelpe en overgrepsdømt mann med å få fikset på rullebladet.

