utenriks

Selvstendighetspartiet fikk 25 prosent av stemmene, mens Venstrebevegelsen – de grønne fikk 17 prosents oppslutning.

Sammenlagt ble det imidlertid en knapp seier for partiene som er aktuelle for et regjeringssamarbeid på venstresiden, viser de endelige resultatene ifølge nyhetsbyrået TT.

(©NTB)