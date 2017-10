Trump lover å frigi alle Kennedy-dokumenter

utenriks

Trump sa lørdag at han har kommet til denne avgjørelsen etter å ha snakket med stabssjef John Kelly, CIA og andre organer.

– Jeg gjør dette for å sørge for gjennomsiktighet og for å få en slutt på konspirasjonsteorier en gang for alle, skriver Trump på Twitter.

Tidligere er rundt 30.000 redigerte dokumenter frigjort, og torsdag ble ytterligere 2.900 dokumenter frigitt. 300 dokumenter er fortsatt ikke offentliggjort.

Det hvite hus opplyser at særlig FBI og CIA har vært spesielt aktive for å sørge for at ikke alt materialet frigis, men Trump lover likevel å frigjøre dokumentene.

Presidenten opplyste lørdag at alle navn og adresser på folk som blir nevnt i dokumentene og som fortsatt lever vil bli sensurert.

I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F. Kennedy i november 1963, offentliggjøres etter 25 år.

