En sparket minister møtte på jobb i Catalonia

Det er uklart hvor den katalanske presidenten Carles Puigdemont befinner seg. Ingenting tyder på at han vil risikere å ta seg inn på kontoret og kanskje bli anholdt. Han la ut et bilde på sosiale medier tatt på gårdsplassen til det regionale regjeringsbygget i Barcelona, men det er uklart når bildet ble tatt.

Et medlem av Puigdemonts regjering, Josep Rull, stilte på kontoret i morgentimene, bare for å bli resolutt ført ut etter få minutter. Myndighetene i Madrid har gitt de avsatte lederne lov til å hente personlige eiendeler fra sine kontorer, men ikke utøve noen form for regulært arbeid.

Katalanske ledere, som kollektivt ble sparket fra jobben før helgen, har oppfordret sine tilhengere til å utøve «demokratisk opposisjon», uten at det er helt klart hva dette vil innebære. Mange frykter at ikke alt vil gå rolig for seg.

Formelt skjedde maktoverføringen lørdag, da Madrid-regjeringen publiserte en kunngjøring om at den katalanske regjeringen var avsatt.

Fjerner bilder

Kilder i separatistbevegelsen sier at de vil støtte de avsatte ministrene fullt og helt dersom de skulle forsøke seg på å gjeninnta posisjonene de nå har mistet. Hvis dette skjer, kan det katalanske politiet få ordre fra Madrid om å stanse dem.

Flere lederskikkelser i politiet er også blant dem som ble avsatt fredag, men den avtroppende toppsjefen har oppfordret det lokale og regionale politikorpset til å adlyde de nyutnevnte sjefene.

Det regionale embetsverket har fått beskjed om å fjerne alle bilder av regionpresidenten Puigdemont, opplyser politiet. Funksjonærer og embetsmenn, rundt 200.000 i tallet, skal nå få sine arbeidsoppgaver og direktiver direkte fra Madrid. De møtte på jobb mandag til en ny og annerledes arbeidsuke.

Det er ventet at spansk påtalemyndighet løpet av få dager kan tiltale Puigdemont og flere av hans ministre for en rekke brudd på grunnloven og spansk statsrett.

Synker inn

– Virkeligheten synker inn, og det vil den fortsette å gjøre når de fatter at de ikke kan foreta seg noe som helst uten å ha lovens autoritet i ryggen, sa Spanias utenriksminister Alfonso Dastis i et intervju med Sky News søndag.

Også den folkevalgte katalanske regionforsamlingen ble avsatt av statsminister Mariano Rajoy før helgen. Han satte datoen for nyvalg til 21. desember.

I den omstridte folkeavstemningen i Catalonia 1. oktober ble det massivt flertall for løsrivelse fra Spania. Men bare 42 prosent av de stemmeberettigede deltok. Store folkemasser har etter avstemningen fylt gatene i Barcelona til støtte for regionens opprørsledelse.

Søndag var det imidlertid motstanderes tur. Hundretusener demonstrerte i Barcelona med flagg og slagord til støtte for et forent Spania. Anslagene over antall deltakere varierte mellom 300.000 og en million, avhengig av hvem som gjorde tellingen, det lokale politiet eller organisasjonene som sto bak massemønstringen.

– Det var en galskapens handling som har brakt oss hit til kanten av stupet. Gatene tilhører ikke bare separatistene, sa Alex Ramos, nestlederen i Societat Civil Catalana, den største av organisasjonene.

