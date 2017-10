Manaforts forsvarer kaller siktelsene latterlige

utenriks

Mandag ble det kjent at Manafort og hans forretningspartner er siktet på tolv punkter i forbindelse med etterforskningen som spesialetterforsker Robert Muller er i gang med. Muller gransker påstander om at Trumps valgkampmedarbeidere samarbeidet med Russland for å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton, og har vide fullmakter i sitt arbeid.

Både Manafort og Gates settes nå i husarrest og får sine pass inndratt, melder amerikanske medier. Kausjonen settes til 10 millioner dollar for Manafort og 5 millioner dollar for Gates.

En talsmann for Gates bekrefter at han har erklært seg ikke skyldig og sier Gates ser fram til å forsvare seg i retten.

Manaforts forsvarer Kevin Downing kaller på sin side siktelsene for latterlige.

– Jeg tror alle i dag så at det Donald Trump sier er riktig, det er ingen bevis for at Manafort har inngått noen hemmelig sammensvergelse med den russiske regjeringen, sa Downing.

