Peter Madsen har tilstått å ha partert journalisten Kim Wall

utenriks

Det opplyser dansk politi i en pressemelding.

Tirsdag skulle Peter Madsen nok en gang møtt i retten for å forhandle om varetektsfengsling, men Madsen har akseptert å bli sittende bak lås og slå fram til 15. november, opplyser hans forsvarer.

– Jeg har nettopp gitt beskjed til statsadvokaten at min klient er innforstått med en forlengelse på samme grunnlag som tidligere, fram til den 15. november. Jeg har ikke ytterligere kommentarer, sier forsvarer Betina Hald Engmark til Danmarks Radio.

Ubåteier Peter Madsen er siktet for å ha drept journalisten da hun var med på en reportasjetur 11. august, og for likskjending. Den eksentriske oppfinneren har tidligere hevder at Wall mistet livet da hun fikk en 70 kilo tung luke i hodet og deretter falt ned på metalldekket inne i ubåten.