Puigdemont har reist til Brussel

Dette bekreftet spanske myndigheter kort tid etter at Puigdemont og flere medlemmer av hans regjering ble siktet for oppvigleri, underslag og opprør.

Dersom de tiltalte blir funnet skyldig, kan de bli dømt til lange fengselsstraffer. Opprør har strafferamme på 30 års fengsel, oppvigleri 15 år og underslag seks års fengsel.

Riksadvokat Jose Manuel Maza sier han vil be dommerne om såkalt preventive tiltak, men det er ikke klart om det innebærer pågripelse og varetekt inntil sakene kommer opp for en domstol.

Behandles av Høyesterett

Maza sier at tiltalene mot avsatte katalanske tjenestemenn vil bli brakt inn for det nasjonale rettsvesenet. Dette gjelder øyensynlig regionleder Carles Puigdemont og hans nestleder Oriol Junqueras, men riksadvokaten nevner ikke navn.

Tiltalene mot avsatte medlemmer av den katalanske regionforsamlingen, blant annet presidenten i forsamlingen, vil bli behandlet av spansk Høyesterett.

Noen folkevalgte i Spania, blant andre de som sitter i regionforsamlingene, nyter godt av en viss immunitet og kan bare bli straffeforfulgt i Høyesterett.

Vil delta i valg

Det var mandag lenge uklart hvor Puigdemont og hans nærmeste krets oppholdt seg. Den avsatte lederen la ut et bilde på sosiale medier som viste gårdsrommet til den regionale regjeringsbygningen, men bildet var uten dato.

Noen timer senere dukket den avsatte regionlederen opp i Brussel, der hans kamp for løsrivelse er blitt fordømt på det sterkeste.

Det foreligger ingen uttalelser fra kommisjonens eller presidentskapet i EU om snarlige samtaler med Puigdemont. Noen spekulasjoner går ut på at han vil søke politisk asyl.

Stiller til valg

En talsmann for det katalanske separatistpartiet ERC sa mandag at prosessen med løsrivelse går videre og at partiet har til hensikt å delta i valget som statsminister Mariano Rajoy har fastsatt til 21. desember.

– Partiets ledelse har hatt et møte og kommet til at vi vil finne en måte å delta i valget på. Valget kan bli nok en mulighet til å konsolidere den katalanske republikken, sa talsmann Sergi Sabria.

Et medlem av Puigdemonts regjering, Josep Rull, stilte på kontoret i morgentimene, bare for å bli resolutt ført ut av politiet etter få minutter. Myndighetene i Madrid har gitt de avsatte lederne lov til å hente personlige eiendeler fra sine kontorer, men ikke utøve noen form for regulært arbeid.