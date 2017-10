Berlusconi etterforskes for mafia-bomber

utenriks

Etterforskningen er åpnet på bakgrunn av at den kjente mafiabossen Giuseppe Graviano, uvitende om at han ble avlyttet, overfor en medinnsatt i fengselet antydet at Berlusconi ba ham om å sprenge bomber.

Det er tredje gang Berlusconi er satt under etterforskning for sin eventuelle tilknytning til mafia-bombene som krevde til sammen ti menneskeliv i Roma, Milano og Firenze i 1993.

Saken ble henlagt de to første gangene som følge av mangel på beviser.

Bombene skal ha vært hevn for pågripelsen av mafiasjefen Toto Riina og for at myndighetene hadde skjerpet lovgivningen i et forsøk på å ramme mafiaen.

Giuseppe Graviano soner livstid for sin medvirkning til bombeangrepene, samt for drapet på en prest og to dommere som var sentrale i straffeforfølgelsen av mafiamedlemmer.

I lydopptaket som nå har dukket opp, hevder den tidligere mafiatoppen at Berlusconi oppfordret ham til å sprenge bomber i et forsøk på å sikre seg selv politisk makt.

Graviano hevder også at Berlusconis nære medarbeider Marcello Dell'Utri fungerte som en mellommann mellom milliardæren og mafiaen.

Berlusconia var statsminister i tre perioder, fra 1994 til 1995, fra 2001 til 2005 og fra 2008 til 2011.

Dell'Utri ble i 2014 dømt til sju års fengsel for sin tilknytning til mafiaen.

