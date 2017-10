Catalonias avsatte leder: Er ikke i Belgia for å søke asyl

utenriks

Puigdemont holdt tirsdag en pressekonferanse i Brussel. Her tok han igjen til orde for dialog, og han understreket betydningen av å unngå voldsbruk.

– Vi kan ikke bygge en republikk for alle på vold, framholdt han.

Dette kan bety at «utviklingen av republikken må gå langsommere». Samtidig varslet Puigdemont at han og medarbeiderne vil «fortsette vårt arbeid til tross for begrensningene som er lagt på oss».

Puigdemont lover også å respektere nyvalget i Catalonia som Spanias regjering har fastsatt til 21. desember.

Krever rettferdig behandling

Det har vært spekulert på om Puigdemont vil søke politisk asyl i Belgia, men den avsatte lederen sier han ikke er i byen for å søke asyl. Han hevder han vil reise hjem umiddelbart hvis han får garantier om en rettferdig rettsprosess i Spania.

Tidligere tirsdag ville ikke Puigdemonts belgiske advokat utelukke muligheten for en asylsøknad.

– Vi har ikke bestemt oss ennå. Vi har god tid, sier Bekaert ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Vi får se de kommende ukene hva vi gjør, sier han.

Oppvigleri og underslag

Den avsatte presidenten kom til Brussel mandag. Spansk påtalemyndighet kunngjorde samme dag at Puigdemont og andre avsatte katalanske ledere var etterlyst for oppvigleri og underslag.

Spanias statsminister Mariano Rajoy bestemte før helgen at Puigdemont, hans regjering og den folkevalgte forsamlingen i Catalonia skulle avsettes. Det skjedde samme dag som regionforsamlingen erklærte selvstendighet fra Spania.

