Catalonias avsatte leder vil ha omkamp i nyvalget

utenriks

Journalistene sto pakket som sild i tønne da Puigdemont holdt pressekonferanse i Brussel tirsdag ettermiddag. Den avsatte katalanske lederen og følget hans måtte regelrett brøyte seg fram mellom kamerafolk og reportere for å nå podiet.

Der kom Puigdemont med et budskap formidlet på spansk, fransk og engelsk om hverandre.

– Jeg er ikke her for å søke politisk asyl. Jeg er i Brussel fordi det er EUs hovedstad. Det har ingenting med belgisk politikk å gjøre, sa Puigdemont.

– Jeg er her for å kunne handle i frihet og sikkerhet. Det er så enkelt som det.

Tar nyvalg som utfordring

Puigdemont er usikker på hvor lenge han blir værende i Belgia. Det kommer an på omstendighetene, forklarer han.

Den katalanske separatistlederen retter nå blikket framover mot nyvalget som Spanias statsminister Mariano Rajoy har utlyst i Catalonia den 21. desember. Rajoy skrev ut nyvalget samtidig som han avsatte Puigdemont og oppløste regionforsamlingen.

– Vi ser på dette valget som en demokratisk utfordring, sa Puigdemont.

– Vi vil respektere valgresultatet, som vi alltid har gjort, uansett hva det blir, forsikret han.

Siktet for oppvigleri

Puigdemont kom til Brussel mandag. Samme dag kunngjorde spansk påtalemyndighet at både han og andre avsatte katalanske ledere var siktet for oppvigleri og underslag. Puigdemont risikerer nå 30 års fengsel om han blir funnet skyldig.

En domstol i Madrid har innkalt både den avsatte regionpresidenten og hans regjering til dommeravhør torsdag morgen. Utspørringen vil trolig også pågå hele fredag, opplyser dommer Carmen Lamela.

Det er imidlertid et åpent spørsmål om Puigdemont vil møte. Han har sagt at han er villig til å stå for retten i Spania hvis han garanteres en rettferdig rettergang.

Hans belgiske advokat Paul Bekaert sier Puigdemont ikke har tatt endelig stilling til om han vil søke asyl i Belgia. Det vil i så fall kunne bli en ubehagelig sak for belgiske myndigheter.

Anklager Spania for aggresjon

Avsettelsen og siktelsene mot katalanske ledere kommer etter at den katalanske regionforsamlingen fredag i forrige uke erklærte selvstendighet fra Spania.

Puigdemont beskylder den spanske staten for å ha gått fram på en aggressiv måte i konflikten.

– Vi står overfor en stat som utelukkende forstår maktens språk, og som har bestemt seg for å bruke vold og undertrykkelse for å få oss til å forlate vårt politiske prosjekt, sa han i Brussel.

Han mener både siktelser, bøter og politibrutalitet mot katalanere under folkeavstemningen om uavhengighet den 1. oktober vitner om dette.

– Kaoset begynte med volden fra den spanske siden den 1. oktober. Fram til dette var prosessen fredelig. Det var den spanske politivolden som ødela den fredelige prosessen, sa Puigdemont.

Ifølge ham har katalanerne hele tida hatt en ikkevoldelig tilnærming til sin kamp for uavhengighet.

Demonstrerte for et samlet Spania

Pressekonferansen ble holdt inne på presseklubben i Brussel, like over gata fra EUs hovedkvarter.

EUs ledere har ikke villet snakke med de katalanske separatistene.

Utenfor presseklubben hadde en rekke høylytte demonstranter samlet seg. «Leve Catalonia! Leve Spania!» ropte de.

Maria, en av demonstrantene, forteller til NTB at hun selv er fra et område som ligger i nærheten av Catalonia. Hun vil at Catalonia og Spania skal forbli samlet.

– Men jeg syns det er bra at det skal holdes nyvalg, sier Maria.

– Velgerne i Catalonia bør gå og stemme og velge de beste folkene til å lede regionen, sier hun.

(©NTB)