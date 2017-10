En drept og to såret i skyting i København

utenriks

En person ble drept da det ble avfyrt skudd ved Mjølnerparken på Nørrebro i København tirsdag kveld. To andre ble såret, den ene av dem med kritiske skader og den andre med lettere skader, opplyser Københavns Politi på Twitter.

Et stort politioppbud er på plass ved Tagensvej i bydelen, og flere ambulanser er kjørt fra stedet med blålys og politieskorte.

To personer ble truffet av skudd på Tagensvej, opplyser et vitne til Ekstra Bladet. Et annet vitne sier til avisen at det ble avfyrt rundt 20 skudd.

Mjølnerparken har vært åsted for flere skyteepisoder siden i sommer. I slutten av september ble en sivil politibil beskutt. Det skjedde da den forfulgte en scooter med to unge menn. Politifolkene ble ikke skadd, men bilen ble truffet fem ganger.

Tre menn ble pågrepet etter kort tid, men retten mente bevisene mot dem ikke holdt, og de ble siden satt fri.

Parken er tilholdssted for gjengen Brothas, som er i strid med Loyal To Familia, et annet gjengmiljø i området.

(©NTB)