NY Times: Seks drept da sjåfør kjørte ned syklister på Manhattan

utenriks

Avisa siterer offentlige tjenestemenn som opplyser at seks er drept og elleve såret i hendelsen. Det er også meldt at mannen løsnet skudd, men det er ikke bekreftet.

New York-politiet melder på Twitter at en person er pågrepet. De leter ikke etter andre mistenkte. Ifølge dem er det uklart om noen er skutt. Hendelsen ble først omtalt som en skyteepisode i amerikanske medier.

Ordførerens kontor opplyser til ABC News at det ikke er noen aktiv trussel. Ordfører Bill de Blasio er på vei til åstedet.

En mann som befant seg i en Uber-bil på West Side Highway i nærheten av Chambers street, forteller at han så flere blødende personer på bakken etter at en varebil hadde kjørt dem ned. Et annet vitne forteller at bilen også kolliderte med en buss og et annet kjøretøy.

Politiet advarer om et stort oppbud av politi og nødetater i området.

