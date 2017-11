29 skal være drept i flyangrep i Jemen

utenriks

Ifølge det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået var det den saudiledede koalisjonen som sto bak flyangrepet i Sahar-distriktet. De melder om 21 drepte og ni sårede, alle sivile.

Sahar-distriktet ligger helt nordøst i Jemen, på grensa til Saudi-Arabia.

Ytterligere opplysninger om angrepet er ikke kjent, men en talsmann for den saudiarabiske regjeringshæren opplyste tidligere i år at landet hadde gjennomført over 100.000 flyangrep mot Houthi-kontrollerte områder i Jemen.

Tusenvis av sivile er drept i angrepene, som blant annet har rammet skoler og sykehus. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt på grunn av krigen.

Amnesty International og Human Rights Watch anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein gjort.

FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 20 millioner mennesker nå er avhengig av matvarehjelp utenfra.

Landet er også rammet av en koleraepidemi, som har kostet over 2.000 liv siden april.

