Ekspert etter New York-terror: – Vanskelig å hindre slike angrep

En mann i en pickup meide tirsdag ned folk på en sykkelvei bare noen kvartaler unna minnesmerket etter 11. september-angrepet på Manhattan.

Til slutt kolliderte gjerningsmannen med en skolebuss. Angrepet skjedde i nærheten av flere skoler hvor barn og foreldre forberedte seg på halloween.

– En person hoppet ut av bilen med to våpen og begynte å rope og skrike, forteller en tolv år gammel elev til nyhetsbyrået AP.

Da gjerningsmannen var ute av kjøretøyet, ble han skutt og såret av politiet. Flere medier navngir ham som 29 år gamle Sayfullo Saipov, opprinnelig fra Usbekistan.

Våpnene hans viste seg å være et luftvåpen og en paintball-pistol.

Utlendinger drept

Fem argentinere og en belgier er blant dem som ble drept i angrepet. Argentinerne var på sykkeltur da de ble kjørt ned.

Både den tolv år gamle skoleeleven og flere andre kilder forteller at gjerningsmannen ropte «Allahu Akbar» – «Gud er størst» på arabisk – da han kom ut av kjøretøyet sitt. Dette er et vanlig kamprop blant ytterliggående islamister.

– Dette var en terrorhandling og en svært feig terrorhandling rettet mot uskyldige sivile, fastslo New Yorks ordfører Bill de Blasio.

Trump tvitret om IS

Politiet har foreløpig ikke sagt noe offentlig om hvorvidt gjerningsmannen kan ha forbindelser til en væpnet gruppe.

Men kilder i politiet opplyser til flere medier at det er funnet et ark i bilen hans hvor han hevder å ha utført angrepet på vegne av IS.

USAs president Donald Trump rettet pekefingeren mot den ytterliggående islamistgruppa kort tid etter angrepet.

«Vi må ikke tillate IS å returnere eller ta seg inn i landet vårt etter å ha beseiret dem i Midtøsten eller andre steder. Nok!", skrev presidenten på Twitter.

Han tvitret også at gjerningsmannen i New York ser ut til å være en «svært syk og sinnsforvirret person».

Vanskelig å stanse

Halloween-angrepet i New York er det siste i en lang rekke terrorangrep i Europa og USA hvor gjerningsmennene har brukt kjøretøy som våpen.

Mange av dem har vært ytterliggående islamister, og IS har oppfordret sine tilhengere til å bruke denne metoden. Men kjøretøy ble også brukt i angrepet på antifascister i Charlottesville i USA, og i et angrep mot muslimer i London i sommer.

Å avsløre enkeltpersoner som har planer om slike angrep, og hindre at de gjennomføres, er vanskelig.

– USA har allerede mer politi og en av de strengeste former for kontroll av immigrasjon enn de fleste. Det er lite Trump kan gjøre for å beskytte USA mot slike terrorangrep som det man opplevde i New York tirsdag, sier terrorekspert og forsker Ståle Ulriksen til NTB.

Trump skriver imidlertid på Twitter at de strenge rutinene for å sjekke folk som reiser inn i USA, vil bli trappet ytterligere opp.

Tusener feiret halloween

Mannen som utførte angrepet i New York, flyttet fra Usbekistan til USA i 2010, ifølge CNN. Flere medier skriver at han har bodd i Tampa i Florida.

Bare noen timer etter angrepet ble New Yorks tradisjonsrike halloween-opptog gjennomført som planlagt. Sikkerhetstiltakene var strenge, men tusenvis av mennesker møtte opp for å kikke på spøkelser, troll og zombier som toget gjennom Greenwich Village.

I terroraksjonen 11. september 2001 ble over 2.600 mennesker drept i og ved World Trade Center i New York.

Siden da har byen vært rammet av flere voldelige angrep og forsøk på terroraksjoner. Men tirsdagens angrep skal være det første med et antatt politisk eller religiøst motiv hvor flere personer er blitt drept.

(©NTB)