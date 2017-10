En drept og to såret i skyting i København

utenriks

En person ble drept da det ble avfyrt skudd ved Mjølnerparken på Nørrebro i København tirsdag kveld. To andre ble såret, den ene av dem har kritiske skader og den andre er lettere skadd. Alle tre har gjengtilknytning, opplyser politiet i København på Twitter. De tre personene er mellom 28 og 32 år gamle.

Et stort politioppbud var tirsdag kveld på plass ved Tagensvej i bydelen, og flere ambulanser kjørte fra stedet med blålys og politieskorte. Et vitne sier til Ekstra Bladet at det ble avfyrt rundt 20 skudd. Ifølge Ritzau har de tre involverte personene tilknytning til gjengen Brothas.

– Vi har fortsatt behov for å vite om noen har sett noe. Det kan være biler som har kjørt fra stedet eller personer som har løpt derfra. Det er i tidsrommet fra klokken 19.10 til 19.30, sier visepolitiinspektør Danni Rise.

– Ny tragedie

Like etter midnatt opplyste vaktsjef Mikkel Andersen fra Københavns politi at i løpet av onsdagen vil det komme nye opplysninger fra etterforskningen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kaller skuddepisoden for en tragedie.

– Ny tragedie på Nørrebro. Politiet kjemper for å stoppe grusomhetene. På Christiansborg skal vi gjøre mer for å stoppe årsakene til det, skrev statsministeren på Twitter.

Få timer etter ble en bil funnet i brann i Kongens Lyngby, ti kilometer nord for København. Rise sier politiet fortsatt er usikre på om bilbrannen har tilknytning til skyteepisoden tidligere på kvelden.

Flere skyteepisoder

Mjølnerparken har vært åsted for flere skyteepisoder siden i sommer. I midten av september opplyste politiet at rundt 50 personer fra gjengmiljøet var blitt pågrepet siden oppblussingen av volden på forsommeren.

I slutten av september ble en sivil politibil beskutt. Det skjedde da den forfulgte en scooter med to unge menn. Politifolkene ble ikke skadd, men bilen ble truffet fem ganger.

Tre menn ble pågrepet etter kort tid, men retten mente bevisene mot dem ikke holdt, og de ble senere satt fri.

Parken er tilholdssted for gjengen Brothas, som er i strid med Loyal To Familia, et annet gjengmiljø i området.

