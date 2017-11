utenriks

Åtte mennesker ble drept da en 29-åring av usbekisk opphav kjørte rett inn i en menneskemengde på Manhattan tirsdag.

Under en pressekonferanse onsdag forsikret New Yorks borgermester Bill de Blasio at søndagens maraton vil gå av staben som planlagt.

– Det blir som vanlig ekstraordinært, sa de Blasio, som anslår at rundt 2,5 millioner tilskuere vil følge løpefesten med drøyt 50.000 deltakere.

