FN ber Australia stanse humanitær krise i asyl-leir

Leiren ble offisielt stengt tirsdag, men de over 600 beboerne nekter å forlate den. Grunnen er at de frykter å bli utsatt for vold fra lokalbefolkningen på øya Manus, hvor leiren ligger.

– Selv om vann og strøm ble kuttet 31. oktober, har de fleste fortalt UNHCR at de ønsker å bli værende av hensyn til sin egen sikkerhet, heter det i en uttalelse fra FN-organisasjonen.

Leveransene av mat er også stanset, og den siste leveransen holdt ikke til mer enn knappe to dager.

Leiren på Manus i Papua Ny-Guinea er blitt brukt som interneringssenter for asylsøkere som har forsøkt å komme seg til Australia. Men høyesterett i Papua Ny-Guinea har besluttet at den må stenges fordi den er i strid med landets grunnlov.

Lokalbefolkningen på Manus er imidlertid svært misfornøyd med situasjonen, noe som har fått asylsøkerne til å frykte voldshandlinger.

Asylsøkerne er blitt bedt om å flytte til midlertidige boliger, men flere av dem er ikke ferdige.

Noen av beboerne vil kunne få mulighet til å flytte til New Zealand. Regjeringen i New Zealand gjentok torsdag at landet kan ta imot 150 av asylsøkerne.

