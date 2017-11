Gavin Williamson ny britisk forsvarsminister

utenriks

Det melder BBC og flere andre britiske medier. Williamson (41) rykker opp fra posten som statssekretær i det britiske forsvarsdepartementet, og er også innpisker for de konservative i Parlamentet.

Williamson regnes som en trofast støttespiller for statsminister Theresa May, og en stigende stjerne i partiet.

Fallon valgte onsdag kveld å gå av etter at han tirsdag innrømmet å ha befølt journalisten Julia Hartley-Brewer på et kne under en middag i regi av De konservative i 2002.

– En rekke beskyldninger har de siste dagene dukket opp om parlamentsmedlemmer, noen av dem om min egen oppførsel i fortiden. Mange av disse anklagene er usanne, men jeg aksepterer at jeg i min fortid kanskje ikke oppfylte den høye standarden som vi krever av våre væpnede styrker, som jeg har hatt æren av å representere, skrev Fallon i sitt oppsigelsesbrev.

(©NTB)