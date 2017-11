Mann pågrepet etter trippeldrap i butikk i Colorado

utenriks

Politiet opplyser at den pågrepne mannen heter Scott Ostrem og er siktet for drap på to menn og en kvinne i supermarkedet i Thornton utenfor Denver onsdag kveld lokal tid.

De to mennene døde på stedet, mens kvinnen døde av skadene på sykehus. Politiet forteller at den mistenkte gikk rolig inn i Walmart-butikken like etter klokka 18 onsdag.

– Han gikk inn på veldig nonchalant vis, med hendene i lomma, før han hevet våpenet og begynte å skyte. Deretter snudde han seg og gikk ut av butikken, sier politiets talsmann Victor Avila til Denver Post.

47-åringen ble pågrepet først morgenen etter. Politiet sporet opp mannen i en leilighet rundt åtte kilometer fra Walmart-butikken etter å ha mottatt et anonymt tips. Han forsøkte å flykte fra politiet i bil, men ble pågrepet uten problemer etter en kort politijakt. Det er uklart om Ostrem da var væpnet, og motivet for skytingen er fortsatt ukjent.

– Ut ifra det vi vet nå, virker det tilfeldig, sa Avila onsdag kveld.

Aaron Stephens sier til The Denver Post at han sto i betalingskøen da han hørte et enkelt skudd og deretter to nye skuddsalver. Han sa at kundene i butikken begynte å rope og løpe mot utgangsdøren.

Walmart-forretningen er en del av et større kjøpesenter i Thornton, som ligger 16 kilometer nordøst for Denver.

Hvert år blir 33.000 mennesker drept med skytevåpen i USA, ifølge en studie som ble offentliggjort tidligere i høst.

(©NTB)