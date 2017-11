Ny orangutang-art funnet – kan snart være utryddet

utenriks

Dette er det første nye funnet av en menneskeapeart på nesten 90 år. Arten har fått navnet Pongo tapanuliensis og er nå den mest utrydningstruede menneskeapearten som finnes, konstaterer forskerne i en studie som torsdag ble publisert i Current Biology.

– Hvis det ikke raskt tas skritt for å redusere nåværende og framtidige trusler og bevare hver eneste gjenværende del av skogen, risikerer vi å være vitne til både funn og utrydding av en apepart i løpet av én generasjon, skriver forskerne.

Forskerne anslår at det finnes opptil 800 aper av tapanuli-arten. Indonesiske myndigheter planlegger å bygge en vannkraftdemning som kan oversvømme store deler av den beste delen av den nyoppdagede artens leveområder.

– Det er superviktig at alt gjøres for å beskytte de gjenværende individene, og ideelt sett tilrettelegge for at arten kan vokse i antall, sier forsker Erik Meijaard ved Australian National University i Canberra.

Den nyoppdagede arten holder til på et rundt 1.100 kvadratkilometer stort område i Batang Toru-skogen i Tapanuli-området på Nord-Sumatra.

Studien er blant annet basert på analyser av skjelettet til en voksen hann som ble drept av landsbybeboere i 2013, en genetisk studie, og analyser basert på forskjeller i oppførsel og bosetningsmønster fra sumatraorangutanger.

