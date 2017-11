Palestinerne minnes Balfour-erklæringen med protester

utenriks

Den såkalte erklæringen er å finne i et brev Storbritannias daværende utenriksminister Arthur Balfour sendte til den jødiske lederen Walter Rothschild, datert 2. november 1917.

Balfour lovet det jødiske folk «et nasjonalhjem» i det britiske mandatområdet Palestina, der jøder på den tiden utgjorde rundt 10 prosent av befolkningen.

Selv om Balfour understreket at rettighetene til ikke-jødiske befolkningen i området skulle beskyttes, ble erklæringen i palestinernes øyne begynnelse på en 100 år lang tragedie som etter hvert utviklet seg til militær okkupasjon og undertrykkelse.

Løftet om «et nasjonalhjem» valgte sionistene å tolke som støtte til «en nasjonalstat, og erklæringen lå derfor til grunn da David Ben Gurion i 1948 proklamerte staten Israel.

Store demonstrasjoner

Mens Israels statsminister Benjamin Netanyahu torsdag dro til London for å feire 100-årsdagen sammen med statsminister Theresa May og den britiske regjeringen, strømmet tusenvis av palestinere ut i gatene i byer på Vestbredden og Gazastripen for å protestere.

Mange av demonstrantene bar svarte flagg og plakater med teksten "100 år med undertrykkelse». Et banner beskrev Balfour-erklæringen med teksten «Et løfte fra dem som ikke eier, til dem som ikke har rett til».

«Vi kommer aldri til å glemme, aldri til å tilgi» het det på en plakat, mens en annen krevde britenes uforbeholdne unnskyldning for «den historiske urett» palestinerne ble påført.

Dramatiske følger

Palestinernes president Mahmoud Abbas påpeker i et innlegg i avisa The Guardian hvilke dramatiske følger Balfour-erklæringen fikk for det palestinske folk.

– Han lovet et land som han ikke hadde noen rett til å gi bort, og han overså rettighetene til dem som alt bodde der, skriver Abbas, som understreker at det derfor ikke er noen grunn til å feire Balfour-erklæringen.

Labour-leder Jeremy Corbyn har valgt å takke nei til torsdagens feiring i London, som Netanyahu derimot gledet seg stort over.

– Jeg setter stor pris på denne gesten fra Storbritannias statsminister og regjering. Palestinerne sier at Balfour-erklæringen var en tragedie, men det var ingen tragedie. Det tragiske er at de etter 100 år fortsatt nekter å godta dette, sa Netanyahu torsdag.

