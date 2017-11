Bowe Bergdahl slipper fengselsstraff

utenriks

Det ble klart da dommeren ved i en krigsdomstol ved Fort Bragg i North Carolina avsa straffeutmåling i saken fredag.

Bergdahl får avskjed i unåde fra det amerikanske forsvaret og mister sin grad og all rett til lønn, men slipper å gå i fengsel.

– Beslutningen er en fullstendig og total skam for vårt land og vår hær, tvitret president Donald Trump etter at krigsdomstolens kjennelse var kunngjort.

Bergdahl forsvant fra post i Paktika-provinsen i Afghanistan i juni 2009, men omstendighetene er fortsatt uklare.

Norskættet

18 dager senere offentliggjorde Taliban den første videoen av ham, men det skulle gå hele fem år før han til slutt ble frigitt. Det skjedde etter at det var inngått en avtale om fangeutveksling med USA, som løslot fem Guantanamo-fanger.

Bergdahl, som har norskættet far og svenskættet mor, ble kort tid etter løslatelsen stilt for krigsrett, tiltalt for å ha desertert og for å ha satt medsoldaters liv i fare.

31 år gamle Bergdahl sa seg skyldig etter begge de to tiltalepunktene da han møtte i retten i oktober.

– Råtten forræder

Desertering kan straffes med opptil fem års fengsel i USA, mens det andre tiltalepunktet kunne ha gitt livsvarig fengsel.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt Bergdahl i USA, der republikanerne gikk hardt ut mot daværende president Barack Obamas beslutning om å inngå en avtale om fangeutveksling for å få ham frigitt.

Trump var blant dem som gikk aller lengst og som i valgkampen gjentatte ganger omtalte Bergdahl som «en skitten, råtten forræder» som fortjente å bli henrettet ved skyting eller kastet ut av et fly uten fallskjerm.

