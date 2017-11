Haag-anklager vil etterforske krigsforbrytelser i Afghanistan 

utenriks

Bensouda opplyser at hun nå vil be ICCs dommere åpne full etterforskning av mulige krigsforbrytelser begått av de krigførende partene i Afghanistan.

– Når tiden er inne vil jeg be om juridisk autorisasjon til å åpne etterforskning, og jeg vil framheve at det er skjellig grunn til å tro at krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten har funnet sted under den væpnede konflikten i Afghanistan, heter det i en kunngjøring fra Fatou Bensouda.

– Som følge av en grundig forundersøkelse har jeg kommet fram til at alle juridiske kriterier for å innlede slik etterforskning, er oppfylt, skriver hun videre.

Langvarig

ICC har i over ti år vurdert å starte formell etterforskning av mulige krigsforbrytelser begått av Taliban, afghanske regjeringsstyrker og amerikanske og andre utenlandske styrker i Afghanistan siden 2003.

Norge er blant de land som har hatt, og som fortsatt har soldater i landet, og som i årene 2004 til 2012 hadde ansvaret for sikkerheten i den nordlige Faryab-provinsen.

For ett år siden opplyste Bensouda at hun var i ferd med å konkludere, men beslutningen har likevel trukket ut. Ifølge sjefanklageren skyldes dette blant annet at det har kommet «betydelig» ny informasjon fra Kabul.

Alle parter

Bensouda har tidligere sagt at amerikanske styrker kan ha begått krigsforbrytelser i Afghanistan, ved tilsynelatende rutinemessig å torturere fanger.

Hun har samtidig understreket at både Taliban og det såkalte Haqqani-nettverket, afghanske regjeringsstyrker, amerikanske styrker og CIA tilsynelatende har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser siden den USA-ledede invasjonen i 2001.

Taliban og deres allierte må ifølge Bensouda svare for drap på rundt 17.000 sivile i årene 2007 til desember 2015, blant annet som følge av «en rekke angrep» mot skoler, sykehus og moskeer.

