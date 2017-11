Demokratenes leder vurderte å bytte ut Clinton med Biden

utenriks

Det avslører Donna Brazile, som tok over som leder for Det demokratiske partiet i juli 2016, i en allerede mye omtalt bok som utgis tirsdag.

The Washington Post har fått en utgave og melder lørdag at Brazile vurderte å starte prosessen med å fjerne Clinton i september i fjor. Det var etter at presidentkandidaten kollapset under en minnemarkering for 11. september-angrepene i New York. Clinton opplyste i ettertid at hun led av lungebetennelse.

Men Brazile forteller nå at kandidaten hadde et større problem, nemlig at hun var «blodfattig» og «luktet av fiasko».

Den tidligere partilederen sier hun endte med å tenke på Clinton og alle kvinnene i landet som var så begeistret for henne.

– Jeg kunne ikke gjøre dette mot dem, skriver hun.

