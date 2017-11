Puigdemont lover å samarbeide etter arrestordre

utenriks

Han avviser i et intervju med belgisk fjernsyn at han ikke gjemmer seg for «ekte rettferdighet», men fra det han kaller et «opplagt politisert» spansk rettsvesen. Puigdemont sier han frykter at han ikke blir garantert rettferdig rettssak i Spania.

I samme intervju med RTBF sier Puigdemont at han stiller seg tilgjengelig for belgisk påtalemyndighet.

Kjennelsen fra Spania kom fredag kveld. Belgisk påtalemyndighet opplyste da at avhør av Puigdemont kan komme til å skje i løpet av de kommende dagene.

– Vi kommer til å studere den og overlate den til en forhørsdommer. Det kan skje i morgen, dagen etter eller til og med mandag, sa den føderale påtalemyndighetens talsmann Eric Van Der Sijpt fredag kveld, og tilføyde:

– Vi har ikke noe hastverk.

Den belgiske avisen Le Soir skriver at Puigdemont og de fire andre regionministrene som oppholder seg i Belgia og som også er omfattet av arrestordren, skal få opplest sine rettigheter innen kort tid. De fem vil derfor bli innkalt til møte innen ett døgn. Hvis de samarbeider med belgisk påtalemyndighet, vil utlevering til Spania skje raskt, skriver avisen.

Dersom de motsetter seg samarbeid, må en beslutning om utlevering fattes innen 60 dager, skriver den belgiske avisen videre.

De fem katalanske politikerne er ettersøkt i Spania for blant annet opprør, oppvigleri og underslag i forbindelse med forsøket på løsrive regionen Catalonia fra Madrids styre.

(©NTB)