Puigdemont oppfordrer til katalansk enhet i regionvalg

utenriks

– Tiden er inne for alle demokrater til å stå samlet, for Catalonia, for løslatelse av politiske fanger og for republikken, skriver Puigdemont på Twitter lørdag.

Puigdemont sa fredag at han selv ønsker å være kandidat i valget som sentralregjeringen i Madrid har bestemt skal gjennomføres i Catalonia 21. desember.

Den avsatte regionpresidenten flyktet mandag denne uken til Brussel sammen med fire av sine avsatte regjeringsmedlemmer. Fredag kveld utstedte en spansk domstol arrestordre på dem.

