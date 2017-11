Hizbollah: Saudi-Arabia bak Hariris avgang

utenriks

– Det er klart at oppsigelsen var en saudiarabisk beslutning som ble tvunget på statsminister Hariri. Det var verken hans hensikt, ønske eller beslutning å slutte, sa libanesiske Nasrallah i en TV-sendt tale fra Beirut søndag.

Hariri langet ut mot både den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen og Iran da han overraskende kunngjorde sin avgang i en tale i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.

Hariri sa blant annet at han frykter for sitt liv og at Irans grep om Libanon gjør at han ikke kan fortsette som regjeringssjef.

– Vi forsøkte ikke å få ham til å gå av, sier Nasrallah.

Hans mektige bevegelse har vært en del av Hariris regjering det siste året. Hizbollah-lederen har ikke direkte kommentert anklagene i statsministerens tale. I stedet stiller Nasrallah spørsmål ved tidspunktet for Hariris avgang, som ifølge ham skjer i en tid der «ting går sin normale gang» i Libanon.

Hariris plutselige avgang har skapt frykt i Libanon – som er dypt splittet mellom Hariris og Nasrallahs tilhengere – igjen kan bli kastet ut i en voldsspiral.

Nasrallah manet søndag folk til å være «rolige, tålmodige og vente til årsakene er klarlagt».

Libanons president Michel Aoun, som er en nær alliert av Hizbollah, har ennå ikke godtatt Hariris oppsigelse.

